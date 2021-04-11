Киев перебросил на Донбасс не менее 8 ОТРК «Точка-У»

Сегодня, 15:05

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Киев перебросил на Донбасс не менее 8 ОТРК «Точка-У»

Украинские вооруженные силы продолжают стягивать к линии соприкосновения в Донбассе вооружение и технику. Как стало известно,  ВСУ перебросило на восток Украины не менее 8 ракетных комплексов «Точка-У», что лишний раз свидетельствует о том, что Киев усиливает свою мощь на этом направлении с целью начать наступательную операцию против ДНР и ЛНР. Таким образом, общее количество ОТРК «Точка-У» в Донбассе, находящихся на вооружении ВСУ, составляет около 16 единиц.

В Сети появились снимки, на которых запечатлен процесс переброски украинских ОТРК в Донбасс, пишет avia.pro.

Количество размещенных в Донбассе комплексов неизвестно, но ВСУ уже сейчас превосходит объединенные силы ЛДНР как по численности военнослужащих, так и по количеству техники.

Место дислоцирования ОТРК «Точка-У» не называется, но не менее 8 машин развернуты в демаркационной зоне. Возможностей ракетных комплексов достаточно для того, чтобы ударить по любой точке на территории ЛНР и ДНР.

Несколько часов назад в небе над Донбассом появились турецкие ударные беспилотники «Bayraktar TB2», однако они не участвовали в нанесении ударов из-за того, что Россия задействовала свои средства РЭБ. Но беспилотники могли провести разведку для корректировки ударов артиллерией или  ОТРК «Точка-У».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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