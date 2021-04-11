В Киеве заявили, что Путин отказался говорить с Зеленским о Донбассе

В Киеве рассказали, как Зеленский попытался поговорить с Путиным о Донбассе.

Советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович вспомнил о неудачной попытке украинского лидера Владимира Зеленского переговорить с руководством стран «нормандской четверки». Дело было еще 26 марта, когда в районе населенного пункта Шумы в Донбассе погибли четверо бойцов ВСУ. Тогда Зеленский выказал намерение обсудить Донбасский вопрос с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

Арестович подчеркнул, что Путин от диалога с украинским коллегой отказался. В то же время относительно разговора с представителями Запада советник точно не уверен, состоялся ли он. Поэтому политик пообещал журналистам уточнить эту деталь в президентской пресс-службе.

Вместе с тем в отказе Путина нет ничего удивительного: последнее время Киев не выказывает никаких намерений выполнять достигнутые минские соглашения и мирно улаживать конфликт в Донбассе.

30 марта состоялась видеоконференция, где Владимир Путин, кроме прочих вопросов, обсудил и вопрос по Донбассу с лидерами Франции и Германии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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