Боевые корабли Каспийской флотилии замечены на реке Дон в Ростове-на-Дону

Сегодня, 07:35

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Боевые корабли Каспийской флотилии замечены на реке Дон в Ростове-на-Дону

В реке Дон жители Ростовской области заметили военные корабли Каспийской флотилии. 

Они опубликовали в Сети фото более десятки десантных и артиллерийских судов, которые прошли по реке Дон вблизи Александровки Ростова-на-Дону. 

Известно, что в Черное море направляются более десяти кораблей проекта 1204 «Шмель». Также в эскадру вошли десантные суда класса «Серна» и «Дюгонь». 

Начальник пресс-службы Южного восточного округа полковник Вадим Астафьев сообщил, что военные суда Каспийской флотилии следуют в Черное море, где будут участвовать в учениях. Они вышли из Махачкалы и направляются в черноморскую акваторию. 

В рамках учений военные Каспийской флотилии и Черноморского флота отработают совместное отражение атак с моря и воздуха. 

Ранее в Ростовской области и Крыму были замечены составы военной техники, прибывшие из других регионов. Как объяснили в Минобороны, перемещение техники проводится в рамках подготовки к масштабным учениям в районе Черного моря. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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