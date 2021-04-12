Le Figaro: Старение Путина приведет к сильной политической турбулентности в России

Сегодня, 10:00

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Le Figaro: Старение Путина приведет к сильной политической турбулентности в России
Владимир Путин

Закон, который разрешает действующему российскому президенту баллотироваться на два новых срока, с одной стороны служит доказательством укрепления его власти, а с другой ставит открытым вопрос о выживании путинского режима после того, как он уйдет в отставку. Путин, как и все люди на земле, не вечен, и он тоже стареет. Об этом в интервью французской газете Le Figaro заявил эксперт по проблемам международной дипломатии и безопасности Адриан Дезюэн.

Он напомнил, что 68-летний Владимир Путин, фактически, является президентом России более 20 лет. И сейчас российский лидер уже не молод.


«Его старение приведет к сильной политической турбулентности и борьбе между его наследниками и его противниками в такой стране, которая известна своими революционными потрясениями. Я склонен думать, что политик уровня Путина встречается только раз в столетие... Остается вопрос: сможет ли путинская демократия пережить его политическое исчезновение?» — спрашивает Дезюэн.

По его словам, российский народ политику своего президента поддерживает, вот только «все меньше и меньше».

Тем не менее, по его мнению, вероятность дворцового переворота была ничтожно мала, а возвращение Навального с его видео о дворце можно посчитать разве что бурей в стакане воды, не более.

«Молодое поколение, которое на свет появилось уже при Ельцине или Путине, не помнит 80-х и 90-х годов. Логично, что молодежь стремится к обновлению. Но стоит признать, что большинство россиян пассивно относятся к тому, как Путин осуществляет государственную власть. Эта стабильность, судя по всему, страну вполне устраивает», — резюмировал Дезюэн.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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