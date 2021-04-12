Российский полковник обвинил Белоруссию в прямой поддержке ВСУ

Сегодня, 10:20

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Российский полковник обвинил Белоруссию в прямой поддержке ВСУ

Полковник Центрального аппарата Минобороны в отставке Владимир Трухан уличил власти Белоруссии в поддержке Вооруженных сил Украины. По его словам, президент Александр Лукашенко не гнушается поддерживать украинских силовиков.

В программе «PolitWera» были представлены скриншоты сообщений с украинских и белорусских сайтов о том, что нефтеперерабатывающее предприятие Белоруссии «Мозырский НПЗ» выиграло объявленный ВСУ тендер на поставку дизтоплива для украинской армии. Также был представлен отчет украинского статистического ведомства, в котором сказано, что экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в Украину составляет 63,3% от общего объема.


В рамках программы белорусский политик и бизнесмен Юрий Воскресенский, оправдывая поведение руководства своей страны, заявил, что Минск проводит политику на основе многовекторности, поэтому торгует с разными странами. Воскресенский также сказал, что в военных действиях погибают не только жители ЛДНР, есть потери и со стороны украинской армии, пишет Южный Федеральный.

Трухан попросил своего оппонента назвать цифру погибших детей на Донбассе и число погибших среди мирного населения на территории остальной Украины от действий военных. Воскресенский не смог ответить на этот вопрос. Трухан подчеркнул, что мирное население гибнет только в ЛДНР от действий ВСУ, которым Белоруссия поставляет топливо для военной техники.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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