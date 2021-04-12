Российские военные корабли выстроились в боевой порядок вблизи границ Украины

Сегодня, 16:10

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Российские военные корабли выстроились в боевой порядок вблизи границ Украины

Направив боевые корабли к украинской границе, Москва таким образом показывает Киеву, что идея захвата Донбасса и развязывание полномасштабной войны может иметь весьма плачевные последствия для Украины. Известно, что в Азовском море российские военные корабли выстроились в боевой порядок,  что стало ответом Москвы на обострение ситуации в Донбассе, пишет АвиаПро.

Между тем Киев продолжает перебрасывать к линии разграничения военные силы. Сейчас там находится большое количество вооружения и личного состава. Это вынудило  Россию начать переброску к границе Украины  военной техники и боевых кораблей, в  частности.

Действия Москвы  продиктованы желанием защитить Крымский полуостров и помочь защитникам Донбасса.

Эту  тему ранее поднимал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Так, он  заявил, что Россия встанет на сторону  ДНР и ЛНР, где проживают уже более 400 тысяч граждан с паспортами РФ. 

По словам политических  наблюдателей, усиливая флот в Азовском и Черном морях, Россия обеспечивает надежную защиту своих границ.  Кроме  того, если потребуется,  российские военные окажут поддержку самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам.

Эксперты предполагают, что у  России есть план  о вводе своих миротворцев в Донбасс, если начнется масштабное наступление ВСУ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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