Российские военные корабли выстроились в боевой порядок вблизи границ Украины

Направив боевые корабли к украинской границе, Москва таким образом показывает Киеву, что идея захвата Донбасса и развязывание полномасштабной войны может иметь весьма плачевные последствия для Украины. Известно, что в Азовском море российские военные корабли выстроились в боевой порядок, что стало ответом Москвы на обострение ситуации в Донбассе, пишет АвиаПро.

Между тем Киев продолжает перебрасывать к линии разграничения военные силы. Сейчас там находится большое количество вооружения и личного состава. Это вынудило Россию начать переброску к границе Украины военной техники и боевых кораблей, в частности.

Действия Москвы продиктованы желанием защитить Крымский полуостров и помочь защитникам Донбасса.

Эту тему ранее поднимал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Так, он заявил, что Россия встанет на сторону ДНР и ЛНР, где проживают уже более 400 тысяч граждан с паспортами РФ.

По словам политических наблюдателей, усиливая флот в Азовском и Черном морях, Россия обеспечивает надежную защиту своих границ. Кроме того, если потребуется, российские военные окажут поддержку самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам.

Эксперты предполагают, что у России есть план о вводе своих миротворцев в Донбасс, если начнется масштабное наступление ВСУ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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