В Генштабе Украины заявили о наращивании ударной группировки российский войск на границе.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий утверждает, что столь масштабные передислокации военных сил РФ не наблюдались с 2014-2015 годов, передает SM News. По словам Скибицкого, с учетом того, что происходит на границе Украины и России можно говорить об усилении уровня военной угрозы со стороны РФ.





В то же время российские аналитики указывают на то, что Киев проводит переброску военной техники и личного состава к линии соприкосновения в Донбассе с конца февраля 2021 года. ВСУ начали использовать против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик тяжелое вооружение, хотя оно не применялось с июля 2020 года.

По мнению экспертов, как только погода улучшится и земля подсохнет, Вашингтон может отдать Киеву приказ начать наступление на ЛДНР. Об этом говорил и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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