Британский телеканал «Sky News» выпустил репортаж с военного полигона ВС РФ, который расположен недалеко от Воронежа. Московский корреспондент иностранного портала наведалась непосредственно в полевой лагерь. Журналистка пыталась выяснить, действительно ли Россия концентрирует военную технику, чтобы напасть на Украину, или просто «играет мускулами», передает «Дождь».

Несмотря на официальное заявление Москвы о том, что переброска военной техники к украинским границам вызвана плановыми учениями, европейские столицы и Вашингтон продолжают распространять информацию о «российской угрозе» и обвиняют РФ в эскалации конфликта. Журналистка «Sky News» не только посетила полевой военный лагерь под Воронежем, но и пообщалась с местными жителями. Корреспондент в ходе интервью выяснила, что учения в этом регионе проходят стабильно каждое лето, хотя такого масштаба подготовки очевидцы еще не помнят. Корреспондент смогла идентифицировать расположение военного лагеря с помощью методов с открытым исходным кодом группы Conflict Intelligence Team. Понаблюдав за передвижениями российских военных снаружи базы (внутрь проход был запрещен), журналистка увидела камуфляжные палатки, военный грузовик на лесной дороге и предполагаемых военных, которые упражнялись на старом турнике.

«Все это не похоже на полноценную подготовительную операцию к войне. Скорее, похоже на демонстрацию силы, своей мощи — в том числе и для того, чтобы оказать давление на украинское правительство. Но едва ли Россия готова пойти войной на Украину, хотя после 8 лет действия санкций точки воздействия на нее со стороны европейских государств уже практически утеряны», - резюмировала корреспондент издания «Sky News».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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