Телеканал Sky News показал полевой лагерь ВС РФ под Воронежем

Сегодня, 18:45

Image 16+
Телеканал Sky News показал полевой лагерь ВС РФ под Воронежем

Британский телеканал «Sky News» выпустил репортаж с военного полигона ВС РФ, который расположен недалеко от Воронежа. Московский корреспондент иностранного портала наведалась непосредственно в полевой лагерь. Журналистка пыталась выяснить, действительно ли Россия концентрирует военную технику, чтобы напасть на Украину, или просто «играет мускулами», передает «Дождь».


Несмотря на официальное заявление Москвы о том, что переброска военной техники к украинским границам вызвана плановыми учениями, европейские столицы и Вашингтон продолжают распространять информацию о «российской угрозе» и обвиняют РФ в эскалации конфликта. Журналистка «Sky News» не только посетила полевой военный лагерь под Воронежем, но и пообщалась с местными жителями. Корреспондент в ходе интервью выяснила, что учения в этом регионе проходят стабильно каждое лето, хотя такого масштаба подготовки очевидцы еще не помнят. Корреспондент смогла идентифицировать расположение военного лагеря с помощью методов с открытым исходным кодом группы Conflict Intelligence Team. Понаблюдав за передвижениями российских военных снаружи базы (внутрь проход был запрещен), журналистка увидела камуфляжные палатки, военный грузовик на лесной дороге и предполагаемых военных, которые упражнялись на старом турнике.


«Все это не похоже на полноценную подготовительную операцию к войне. Скорее, похоже на демонстрацию силы, своей мощи — в том числе и для того, чтобы оказать давление на украинское правительство. Но едва ли Россия готова пойти войной на Украину, хотя после 8 лет действия санкций точки воздействия на нее со стороны европейских государств уже практически утеряны», - резюмировала корреспондент издания «Sky News».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Телеканал Sky News показал полевой лагерь ВС РФ под Воронежем

Сегодня, 18:45

Российские военные корабли выстроились в боевой порядок вблизи границ Украины

Сегодня, 16:10

Боевые корабли Каспийской флотилии замечены на реке Дон в Ростове-на-Дону

Сегодня, 07:35

Косачев: Украина нужна НАТО для того, чтобы поддерживать украинскую версию агрессии РФ

Вчера, 21:50

В Воронеже замечен наземный вариант ракетного комплекса «Калибр»

Вчера, 09:45

Американский разведывательный беспилотник шпионит у берегов Крыма

Вчера, 00:15

Россия перебрасывает в Крым тяжелое вооружение

10-04-2021, 08:10

Россия может создать бесполетную зону над северным Причерноморьем

9-04-2021, 19:55

Колонна с российскими ракетными комплексами «Искандер» движется в сторону украинской границы

9-04-2021, 07:55

Железнодорожные эшелоны с военной техникой проследовали через вокзал в Тюмени

7-04-2021, 12:05

Под Ростов переброшены мощные артиллерийские системы залпового огня «Торнадо-Г»

7-04-2021, 08:50

Политолог рассказал о планах НАТО по захвату Калининградской области

6-04-2021, 17:50

Начнём сначала: суд заново рассмотрит иск Пригожина к Шевченко

6-04-2021, 15:40

Россия перебросила в Крым 76-ю десантно-штурмовую дивизию

6-04-2021, 15:10

Россия перебросила в Крым дополнительные средства ПВО ЗРК С-300 и С-400

6-04-2021, 12:00

Ведущий Владимир Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины

30-03-2021, 21:00

Три российских атомных подлодки с ядерным оружием отработали удар по США из Арктики

28-03-2021, 18:15

Российские сверхдальнобойные комплексы РЭБ оглушили американский самолет-шпион Boeing RC-135W

23-03-2021, 14:05

Нет пространства для фантазии: как российский закон трактует «ликвидацию террориста в Сирии»

16-03-2021, 22:35

Американские самолеты-разведчики зачастили к Калининграду и Крыму

15-03-2021, 14:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров