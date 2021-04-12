Daily Express: Путин хочет завоевать Мариуполь, Одессу и Бердянск

Британское издание «Daily Express» сообщило о готовности России пойти войной на Украину. По мнению экспертов обозревателя, Владимир Путин присматривается к «трофею» покрупнее территорий Донбасса и намерен в довесок получить Мариуполь, Одессу и Бердянск.

Таблоид «Daily Express» разместил информацию о том, что Москва якобы развернула в непосредственной близости от границ с Украиной минимум 28 тактических групп размером с батальон, что составляет от 20 до 25 тысяч военнослужащих. Журналисты убеждены, что Россия также активно перебрасывает свои танки, реактивную артиллерию и оперативно-тактические ракеты поближе к украинским границам — в пределах всего 250 километров от территории Украины. Издание привело высказывание генерала-лейтенанта ВВС США Бена Ходжеса, который указал, что Путин не будет довольствоваться такой «мелкой добычей», как Донбасс, и как минимум заберет побережье Черного моря на юге Украины, передает «ИноСМИ».





«Кремль хочет обрести полный контроль над побережьем Черного моря — включая Мариуполь, Одессу и Бердянск. Все эти перемещения российских войск — скорее всего, отвлекающий маневр, чтобы нанести удар и захватить водный канал, соединяющий Крым с Днепром. После этого этот водный канал станет полноценным плацдармом, с которого и будет захвачено побережье Черного моря», - заявил Бен Ходжес.

Интернет-читатели издания «Daily Express» в ответ заявили, что Россия имеет право распоряжаться на своей территории так, как считает нужным, в том числе, свободно перемещать военную технику туда, куда ей заблагорассудится. Также читатели указали, что для полного захвата и контроля побережья Черного моря России придется как минимум захватить еще Дарданеллы и Босфор, что является очень маловероятным.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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