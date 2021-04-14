Suddeutsche Zeitung: Донбасс, вероятно, войдет в состав РФ

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung полагает, что Донбасс, вероятно, войдет в состав России. Автор искренне верит, что присоединение Донбасса к России по образцу Крыма — лишь вопрос времени.

«Не случайно Путин с 2019 года раздал сотни тысяч российских паспортов на территории искусственных республик ДНР и ЛНР, упразднил украинский язык как государственный и лишил Украину недвижимого имущества, принадлежавшего ей ранее. Это — «ползучая аннексия», за которой, вероятно, последует «аннексия» фактическая», — перевод статьи с немецкого на русский опубликовала ИноСМИ .

Suddeutsche Zeitung называет угрозы России в адрес Украины беспрецедентными.

Издание ссылается на военного аналитика Павла Фельгенгауэра, по оценке которого сейчас по стране передвигаются сотни тысяч солдат. Подчеркивается, что «многие из них движутся в сторону украинской границы».

При этом даже самые маститые аналитики, взирая на это, не могут с точностью определить, чего точно хочет Россия. Хотя один из выводов очевиден.

«Мобилизация такого масштаба выходит за рамки всего, что было бы необходимо для угрожающего жеста в адрес Украины и нового президента США. Для этой цели было бы достаточно небольшого развертывания войск», - констатируют в Германии.

Возможно, полагают на Западе, ответ кроется во внутренней политике России. Скоро думские выборы, и рейтинг президентской партии не на высоте.

«Маленькая победоносная война» - один из инструментов Кремля, который помогает ему вернуть популярность и поднять рейтинги, отмечается в статье.

В то же время «война, в которой Россия завоюет большую часть Украины и, например, сухопутный мост в Крым, маловероятна».

Но в любом случае украинцы перед своим соседом бессильны.

«Действительно ли Путин решил присоединить Донбасс, знает только он сам. Факт в том, что Москва на протяжении многих лет настолько радикально нарушает свои обязательства по Минским соглашениям и искореняет суверенитет европейского государства, что это давно должно было привести к дальнейшим санкциям», - рассуждают аналитики.

При этом они сомневаются в том, что подобное возможно, пока на посту канцлера Германии находится Ангела Меркель.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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