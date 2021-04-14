Леонков: Россия уже ответила на предстоящие крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

Сегодня, 11:55

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Леонков: Россия уже ответила на предстоящие крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

В Черном море в мае США и НАТО проведут самые масштабные военные учения со времен холодной войны - Defender Europe. Союзники собираются привлечь к ним более 40 тысяч военнослужащих и свыше 15 тысяч единиц военной техники.

Россия уже ответила на маневры Альянса, считает военный эксперт Алексей Леонков. Он сообщил, что таковым можно считать отданный министром обороны Сергеем Шойгу приказ о проверке боеготовности российских войск.

«Проходит внезапная проверка развернутых войск на южном направлении. Участвуют три армии и две дивизии ВДВ. Возможна и воздушная составляющая», — рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» в беседе с изданием «Красная весна».

Учения Defender Europe, как стало известно, будут проходить не только на воде, но и на суше. На территории стран-участниц НАТО - Эстонии, Румынии и Болгарии - ожидается высадка десанта. Речь идет более чем о 7 тысячах военнослужащих.


Леонков сделал акцент на том, что в ходе маневров многотысячные группировки Альянса будут отрабатывать «многосредовое взаимодействие». Запланировано также преодоление «зон запрещения маневра и доступа» - таких, как, к примеру, в Черном море.

«В Черное море зашли два американских корабля, эсминцы USS Donald Cook и USS Roosevelt — корабли, которые, скорее всего, будут отрабатывать противовоздушную фазу и выполнять определенные пуски», — уточнил Алексей Леонков.

Напомним: вчера стало известно о том, что корабли Каспийской флотилии, которые в срочном порядке на фоне напряженности у границ с Украиной перебрасывает Россия, в рамках межфлотского перехода через Ростов вошли в Черное море. Они будут принимать участие в маневрах. Переход был осуществлен по Волго-Донскому каналу.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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