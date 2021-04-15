Корабли ВМФ РФ множественными залпами отработают удар по норвежскому флоту

Сегодня, 09:30

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Корабли ВМФ РФ множественными залпами отработают удар по норвежскому флоту

Россия приготовила ответ на провокацию НАТО и отправила свои военные корабли к побережью Норвегии. Они встали в боевой порядок и днем в четверг проведут артиллерийские стрельбы.

«В течение суток силы Северного флота России запланировали выполнить ряд упражнений и мероприятий боевой подготовки, которые связаны с практическим задействованием артиллерийских комплексов своих надводных кораблей. Вероятно, одним из них будет фрегат «Адмирал Касатонов», который возвращается домой после своего первого дальнего похода в Средиземное море. С учетом того, что данное мероприятие спланировано к проведению в исключительной экономической зоне Норвегии, вероятно некоторое бурление в норвежских средствах массовой информации», - цитирует АвиаПро сообщение Телеграм-канала «Оперативная линия».

Оборонное ведомство страны пока не раскрывает никаких подробностей касательно отработки множественного удара по флоту Норвегии.

Однако подобное мероприятие в непосредственной близости у границ НАТО, у побережья страны, которая согласилась на размещение на собственной территории американских стратегических бомбардировщиков - мощный сигнал Альянсу и его партнерам о том, что Москва намерена отвечать на любые провокации в свой адрес.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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