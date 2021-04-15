На юге РФ испытали комплекс «Поле-21», он способен создать непроницаемый купол помех в радиусе 50 километров

Сегодня, 10:10

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На юге РФ испытали комплекс «Поле-21», он способен создать непроницаемый купол помех в радиусе 50 километров

Специалисты по радиоэлектронной борьбе 49-ой армии Южного военного округа провели маневры, в ходе которых впервые применили новейший комплекс «Поле-21». Он уникален тем, что способен создать непроницаемый купол помех, благодаря чему можно взять под полный контроль воздушное пространство в радиусе 50 километров.

Согласно легенде учений, противником были задействованы несколько беспилотных летательных аппаратов в разведывательных целях, а также для координации нанесения артиллерийских ударов.


Военнослужащие ЮВО в составе мобильных групп смогли вовремя выявить дроны, после чего они были дезориентированы. Создавались помехи и подавлялись каналы управления посредством автоматизированной станции помех Р-934БМВ, комплекса РЭБ «Силок-01», а также перспективной системы радиоподавления «Поле-21», передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что непроницаемый купол помех, который создает «Поле», может не только отразить атаку дронов. Ему под силу дезориентировать даже крылатые ракеты, отправив их по ложным целям, а также авиационные бомбы.

Данный комплекс хорошо адаптирован к разным климатическим условиям.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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