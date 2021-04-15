Командующий войсками США в Европе: ВСУ сейчас в лучшей позиции

Сегодня, 17:20

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Командующий войсками США в Европе: ВСУ сейчас в лучшей позиции

Командующий войсками США в Европе генерал Тод Уолтерс, комментируя ситуацию вокруг возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, заявил, что ВСУ сейчас находятся в лучшей своей позиции.

В Сенате США состоялись слушания комитета по вооруженным силам. Одним из докладчиков выступил генерал Тод Уолтерс. Во время выступления он заявил, что Россия своими действиями на границе Украины (вероятно, он имел ввиду перемещение техники и войск, - Авт.) бросает вызов НАТО.

Сенатор Ангус Кинг поинтересовался, хватит ли у Украины оружия, силы и тренировок, чтобы не допустить «вторжения» России. Уолтерс заверил его, что пока ВСУ находятся в лучшей позиции.


«Нас это очень волнует. И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их войске, но и войсках их партнеров в регионе», — приводит слова генерала издание «Новостной фронт» со ссылкой на «Цензор.нет».

Кинг попросил докладчика уточнить, сможет ли Украина отбить вторжение, если, допустим, оно случится на следующей неделе.

Ответил генерала был витиеватым: «Думаю, со временем, это точно».

В контексте обсуждения напряжения на границе стран генерал отметил, что пока силы блока в отношении Москвы практикует сдерживание. Однако если из этого ничего не получится, то союзники готовы «ответить на агрессию всем весом трансатлантического альянса».

Ранее уже сообщалось, что американское командование в Европе повысило уровень потенциального конфликта между Москвой и Киевом со статуса «возможного» кризиса до «потенциально неизбежный».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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