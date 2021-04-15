Катера ВМС Украины едва не вступили в открытый бой с кораблями ФСБ России в Азовском море

Сегодня, 19:30

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Катера ВМС Украины едва не вступили в открытый бой с кораблями ФСБ России в Азовском море

Катера ВМС Украины едва не вступили в бой с кораблями ФСБ РФ в Азовском море.

В ночь на 15 апреля в Азовском море в 40 километрах от Керченского пролива корабли погранохраны ФСБ РФ якобы устроили провокацию против трех украинских малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК). Об этом в своем Facebook сообщил руководитель украинского Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, ссылаясь на мониторинговую группу BlaskSeaNews.

«Как минимум пять катеров ФСБ осуществляли согласованные провокационные маневры против наших трех МБАКов. Команды подавал корабль береговой охраны РФ N 734», — отметил Клименко.

От заявил, что украинские суда типа «Гюрза-М» окружили пять катеров и корабль береговой охраны Пограничной службы России. При этом ситуация была настолько серьезной, что украинское командование предупредило россиян о готовности открыть огонь. Правда, все обошлось благополучно и команды украинских судов утром вернулись на берег. 

Российская пресса, как и официальные лица ФСБ, пока не комментировала данный инцидент.

В то же время бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что произошедшее можно использовать как повод для расторжения договора между РФ и Украиной о совместном использовании Азовского моря.

«По Азову Украине следует безотлагательно принимать высокие перезревшие решения», — заявил Бабин в своем Facebook.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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