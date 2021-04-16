Жириновский: в Турции произойдет военный переворот, Эрдоган будет свержен

Лидер демократической партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем монологе на Youtube-канале «ЛДПР-ТВ» заверил, что вскоре в Турции произойдет военный переворот, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган будет свержен.

Так, по мнению российского политического деятеля, слишком много людей в Турции сегодня являются противниками нынешней власти. Вероятно, это приведет к свержению действующего президента.

Владимир Вольфович напомнил, что в турецких тюрьмах заключено много граждан, которые также выступят против правительства Эрдогана.

«Очень вероятно, что произойдет очередной взрыв. Всех заключенных освободят и будет установлен новый правящий режим. Политика Турции обязательно приведет к военному перевороту», - заявил Жириновский.

Отметим, что данные высказывания политика были спровоцированы недавним заявлением Эрдогана, который решил начать строительство искусственного пролива, дублирующего Босфорский. Лидер ЛДРП подчеркнул, что подобный проект, помимо прочего, может навредить и окружающей среде.

Однако политолог Олег Гущин считает, что сценарий, озвученный Жириновским, крайне маловероятен. Он подчеркнул, что жители сельской местности страны поддерживают действий настоящего президента Турции.

«Эрдоган избрал народ. Жителе деревень за него голосуют. Хотя интеллигенция из крупных городов и точит на него зуб, учитываться будет мнение большинства», - заключил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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