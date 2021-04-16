Soha: Уставшая молчать и терпеть Россия бросила вызов США

США понимают только силу, и Россия им решила ее показать. К такому умозаключению пришло вьетнамское издание Soha.

Конфронтация между РФ и странами Запада - горячая тема последних недель. Обсудить ее решили и во Вьетнаме.

Обозреватель обращает внимание на то, что НАТО все ближе подбирается к границам России. Однако когда Москва позволила себе перемещение войск в западном направлении, страны Альянса тут же начали выражать серьезное беспокойство и глубокую озабоченность.

«Всего за две-три недели Россия перебросила две свои армии и ещё несколько формирований отдельных родов войск к западной границе, примыкающей к Украине, что вызвало панику в НАТО», - говорится в публикации.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вначале оскорбил своего коллегу из России, назвав «убийцей», затем сам позвонил и предложил встречу на территории третьей страны, а не дождавшись ее, ударил по РФ санкциями.

В свете последних событий, впервые за долгие годы, официальные лица России начали делать то, что на Западе делали уже давно - «обозначать США как врага».

Soha считает, что уставшая молчать и терпеть Россия теперь не отзывается о США как об «уважаемом партнёре». По факту она бросила Вашингтону вызов, указав, что США являются ее врагом. Это, по мнению обозревателя, историческое событие.

США настолько свыклись с собственной гегемонией в мире, что «брошенная Россией перчатка» приводит Вашингтон в замешательство.

США понимают только силу, и Россия решила ее показать, прямо дав понять, что мир уже не является однополярным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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