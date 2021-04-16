Soha: Уставшая молчать и терпеть Россия бросила вызов США

Сегодня, 10:00

Image 16+
Soha: Уставшая молчать и терпеть Россия бросила вызов США

США понимают только силу, и Россия им решила ее показать. К такому умозаключению пришло вьетнамское издание Soha.

Конфронтация между РФ и странами Запада - горячая тема последних недель. Обсудить ее решили и во Вьетнаме. 

Обозреватель обращает внимание на то, что НАТО все ближе подбирается к границам России. Однако когда Москва позволила себе перемещение войск в западном направлении, страны Альянса тут же начали выражать серьезное беспокойство и глубокую озабоченность.


«Всего за две-три недели Россия перебросила две свои армии и ещё несколько формирований отдельных родов войск к западной границе, примыкающей к Украине, что вызвало панику в НАТО», - говорится в публикации.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вначале оскорбил своего коллегу из России, назвав «убийцей», затем сам позвонил и предложил встречу на территории третьей страны, а не дождавшись ее, ударил по РФ санкциями.

В свете последних событий, впервые за долгие годы, официальные лица России начали делать то, что на Западе делали уже давно - «обозначать США как врага».

Soha считает, что уставшая молчать и терпеть Россия теперь не отзывается о США как об «уважаемом партнёре». По факту она бросила Вашингтону вызов, указав, что США являются ее врагом. Это, по мнению обозревателя, историческое событие.

США настолько свыклись с собственной гегемонией в мире, что «брошенная Россией перчатка» приводит Вашингтон в замешательство.

США понимают только силу, и Россия решила ее показать, прямо дав понять, что мир уже не является однополярным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Soha: Уставшая молчать и терпеть Россия бросила вызов США

Сегодня, 10:00

Жириновский: в Турции произойдет военный переворот, Эрдоган будет свержен

Сегодня, 05:05

Катера ВМС Украины едва не вступили в открытый бой с кораблями ФСБ России в Азовском море

Вчера, 19:30

В Генштабе Украины заявили о наращивании ударной группировки российский войск на границе

12-04-2021, 23:10

Российский полковник обвинил Белоруссию в прямой поддержке ВСУ

12-04-2021, 10:20

Le Figaro: Старение Путина приведет к сильной политической турбулентности в России

12-04-2021, 10:00

В Киеве заявили, что Путин отказался говорить с Зеленским о Донбассе

11-04-2021, 22:35

Киев перебросил на Донбасс не менее 8 ОТРК «Точка-У»

11-04-2021, 15:05

Лукашенко желает закрыть посольства в странах Прибалтики и Польше

11-04-2021, 10:40

The Drive признали полное доминирование российских войск над США в Черном море

11-04-2021, 07:15

Российские войска взяли в окружение украинских военных у границ РФ в районе Крыма

11-04-2021, 00:30

США намерены участвовать в саммите «Крымской платформы»

10-04-2021, 23:00

Владимир Жириновский призвал присоединить Украину к России за сутки

10-04-2021, 20:40

Reuters: Россия не готовится к войне в Донбассе, а демонстрирует силу

10-04-2021, 15:40

Der Tagesspiegel: Путин проверяет Запад на прочность

10-04-2021, 15:30

Клинцевич: Страх перед Россией сдерживает США в развязывании мировой войны

10-04-2021, 10:00

Эксперт: Украина втянет Россию в войну на Донбассе

9-04-2021, 22:10

Кедми: Украина только на словах готова сражаться с врагом

9-04-2021, 16:20

Немецкий политолог предупредил об опасности в Донбассе для России

9-04-2021, 07:50

Пургин: война в Донбассе породит волну миллионов беженцев, стремящихся попасть в Россию

8-04-2021, 22:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров