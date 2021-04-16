Зеленский предрек Донбассу и Крыму жизнь хуже, чем в Чернобыле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс ждет «незавидная участь». В ходе интервью для французского таблоида «Le Figaro» глава Украины указал, что эти территории «не будут состоятельными и полноценными» находясь в «оккупации», и их будущее будет «хуже Чернобыля».

В преддверии своей поездки во Францию президент Украины Владимир Зеленский дал интервью для издания «Le Figaro», в котором обозначил вероятное будущее тех регионов страны, которые находятся «под оккупацией». Зеленский предрёк, что Крым и Донбасс фактически станут «мертвыми зонами», если не вернутся в состав Украины — и сравнил данные территории с «оккупированными» Абхазией и Приднестровьем.

«Я не вижу на территории Крыма и Донбасса каких-то научных прорывов, крутых и мощных предприятий, небоскрёбов как в Гонконге и развитой инфраструктуры. Я не видел там жизнь и счастье людей. А когда люди несчастны, они уходят с тех территорий», - заявил Зеленский в интервью.

Украинский политик спрогнозировал, что участь Донбасса и Крыма будет «хуже Чернобыля», поскольку даже в Чернобыльскую зону приезжают туристы, в том числе и иностранные.

«Это будут просто мертвые регионы, если они не вернутся в состав Украины», - резюмировал Зеленский.

Примечательно, что такое заявление украинского президента вызвало широкий отклик в Сети — авторы Telegram-канала «Зрада чи Перемога» прокомментировали, что Украина сама превратится в Чернобыль, поскольку Киев так и не смог осуществить какой-то «значительный научный прорыв» или «построить небоскреб как в Гонконге» — соответственно, страна уже сейчас находится в «мертвой зоне», если пользоваться определением Владимира Зеленского.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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