Военный эксперт: Украина может исчезнуть без НАТО

В случае если Украине не удастся найти путей сближения с Североатлантическим Альянсом, она рискует попросту просто исчезнуть. Ибо единственный инструмент, способный сдержать «агрессию» Москвы - такая же сила, обладающая ядерным оружием, заявляют в Киеве.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник недавно громко заявил о том, что Украина, дабы иметь возможность защититься от «агрессии» России, должна немедленно стать членом НАТО. Иначе, пригрозил дипломат, Киев будет вынужден вернуть на повестку дня вопрос возвращения стране ядерного статуса.

Заявление вызвало огромный резонанс как на Западе, так и в России и Украине. Эксперты сейчас пытаются докопаться до истины и выяснить, реально ли Киеву вернуть ядерное оружие. Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в беседе с украинским изданием «Главред» указал, что Мельник своим заявлением хотел донести другое.

По сути, слова о возвращении на повестку вопроса о ядерном статусе были попыткой Киева призвать Запад к более решительным действиям против России.

Эксперт напомнил, что в 2008 году Альянс отказал Украине и Грузии в плане действий по членству в НАТО (ПДЧ). Сейчас же Запад, по его мнению, пытается поступить таким же образом, увиливает, избегая принятия решения, которое однозначно вызовет гнев России.

«Фактически украинский посол говорит откровенно, что ситуация с Россией не рассосется самостоятельно, и Западу значительно проще предоставить Украине ПДЧ, чем начинать восстанавливать ядерный потенциал», - считает Самусь.

Что касается непосредственно восстановления ядерного статуса Украины - это «очень дорогое и неблагодарное дело, которое вызовет неоднозначную реакцию в мире».

И для самой Украины это выльется в проблемы, ибо если она решится ступить на этот путь, ей следует быть готовой к тому, что давление на нее начнут оказывать не только враги, но и союзники.

Киев в этом случае рискует остаться один на один, без какой-либо поддержки.

«Если мы не найдем с НАТО путей для сближения, то нам придется согласиться с тем, что Украина исчезнет», - подытожил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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