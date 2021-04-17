Россия перебрасывает в Калининградскую и Ростовскую области самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), сообщает Телеграм-канал «Записки охотника».

По данным авторов, в субботу, 17 апреля, два А-50 вылетели из авиабазы Иваново. Борт 93966 приземлился на аэродроме в Чкаловске, а борт 94268 сел в Таганроге-Южном. Официально «вояж» самолеты ДРЛО осуществили в рамках плановой проверки авиации ВКС России.

«Будет интересно понаблюдать на какое время задержатся эти «летающие тарелки» и были ли эти учения действительно учениями», - пишут авторы.

Учитывая как напряженность на российско-украинской границе, так и напряженность в отношениях России и Запада, неудивительно, что Москва бросает самолеты ДРЛО сразу на два фланга.

Калининградская область, как известно, анклав России на Западе, граничащий с несколькими странами-участницами НАТО. А Альянс в последние недели активно стягивает войска к границам с РФ, готовясь к самым масштабным маневрам со времен окончания холодной войны.

Напряжение на границах с Украиной не спадает. Эксперты считают, что Киев и Москва в шаге от реальной войны, в которую могут быть втянуты страны Европы и США.

Информация сейчас для страны важна, как никогда. Самолеты А-50 могут применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, а также оповещения командных пунктов о воздушной и водной обстановке. Кроме этого, их можно задействовать для управления самолетами истребительной и ударной авиации с целью наведения на воздушные, наземные и морские цели.

Наконец, такие самолеты могут служить даже воздушным командным пунктом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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