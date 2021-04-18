ВС России передали ДНР и ЛНР комплексы для уничтожения турецких беспилотников Bayraktar TB2

Россия передала ДНР и ЛНР комплексы для уничтожения турецких Bayraktar TB2.

Самопровозглашенные республики Донбасса получили от ВС России мощные комплексы для уничтожения турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2. Речь, по видимому, идет о российских комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа «Красуха» («Красуха-4»), а также другие виды РЭБ. Об этом сообщает портал Avia.pro.

Уже давно ведутся разговоры о том, что украинские военачальники намереваются по карабахскому сценарию использовать турецкие ударные дроны и на Донбассе. Правда, Bayraktar TB2 смогли показать себя эффективно в Сирии и Нагорном Карабахе - там, где республикам было нечем защищаться. Но имея столь мощную защиту, какой теперь располагают в ЛДНР, план ВСУ по беспилотникам обречен на провал.

«...Республиканские военные могут оперативно противостоять попыткам ударов этого вооружения. В материале сказано, что «против России они будут открытыми мишенями».

На практике эти предположения экспертов только подтвердились.

«Также уже давно известно, что в ЛДНР есть русские РЭБы (красуха-4, а ещё много других установок, которые стоят где-то в тылу и засекречены), поэтому не будет так как было в Карабахе — это надо понимать украинским военным», - пишет Avia.pro.

Официальные ответственные лица России пока никаких комментариев относительно поставок систем РЭБ Донбассу не дают.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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