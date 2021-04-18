Россия сосредоточила у берегов Крыма более 20 боевых кораблей четырех флотов ВМФ

Сегодня, 09:20

Image 16+
Россия сосредоточила у берегов Крыма более 20 боевых кораблей четырех флотов ВМФ

ВМФ РФ сосредоточили близ Крыма более 20 боевых кораблей. Согласно официальной информации, они примут участие в зачетных морских учениях.

В последние недели в связи с видимым напряжением в отношениях между Россией и странами Запада Москве приходится укреплять собственную обороноспособность. Все больше экспертов предупреждают о том, что вооруженный конфликт может начаться не в Донбассе, а на подступах к Крыму. Черное море рискует стать новой ареной для боевых действий, учитывая, что саммит «Крымской платформы», которую инициировала Украина и которую поддержали США и Турция, приближается. В связи с этим Россия сосредоточила в акватории боевые корабли сразу трех своих флотов и одной флотилии.

«Внушительная группировка собралась в Чёрном море (более 20 судов). Представители 3 флотов (Каспийский, Северный, Балтийский) во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях», - сообщает сегодня Телеграм-канал «Записки охотника».

На Украине на фоне информации об учениях сразу же поспешили выразить протест. Между тем в Минобороны страны и в МИДе ранее неоднократно призывали Киев и страны Запада не рассматривать маневры как проявление агрессии по отношению к Украине. Но США, Германия и Франция продолжают твердить обратное. Перемещение Россией своих войск и кораблей на Западе воспринимают практически как подготовку к войне.

По имеющейся информации, сосредоточенные в акватории Черного моря боевые корабли по приказу командующего войсками Южного военного округа будут отрабатывать отражение морских и воздушных десантов. К маневрам также будут привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Россия сосредоточила у берегов Крыма более 20 боевых кораблей четырех флотов ВМФ

Сегодня, 09:20

ВС России передали ДНР и ЛНР комплексы для уничтожения турецких беспилотников Bayraktar TB2

Сегодня, 00:15

Россия перебрасывает в Калининградскую и Ростовскую области самолеты дальнего радиолокационного обнаружения

Вчера, 21:45

На юге РФ испытали комплекс «Поле-21», он способен создать непроницаемый купол помех в радиусе 50 километров

15-04-2021, 10:10

Корабли ВМФ РФ множественными залпами отработают удар по норвежскому флоту

15-04-2021, 09:30

Леонков: Россия уже ответила на предстоящие крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

14-04-2021, 11:55

Suddeutsche Zeitung: Донбасс, вероятно, войдет в состав РФ

14-04-2021, 05:25

Кравчук: конфликт между Украиной и Россией может привести к началу третьей мировой войны

14-04-2021, 00:00

The Wall Street Journal назвала границу России с Украиной самой горячей точкой в мире

13-04-2021, 17:00

Daily Express: Путин хочет завоевать Мариуполь, Одессу и Бердянск

12-04-2021, 23:50

Телеканал Sky News показал полевой лагерь ВС РФ под Воронежем

12-04-2021, 18:45

Российские военные корабли выстроились в боевой порядок вблизи границ Украины

12-04-2021, 16:10

Боевые корабли Каспийской флотилии замечены на реке Дон в Ростове-на-Дону

12-04-2021, 07:35

Косачев: Украина нужна НАТО для того, чтобы поддерживать украинскую версию агрессии РФ

11-04-2021, 21:50

В Воронеже замечен наземный вариант ракетного комплекса «Калибр»

11-04-2021, 09:45

Американский разведывательный беспилотник шпионит у берегов Крыма

11-04-2021, 00:15

Россия перебрасывает в Крым тяжелое вооружение

10-04-2021, 08:10

Россия может создать бесполетную зону над северным Причерноморьем

9-04-2021, 19:55

Колонна с российскими ракетными комплексами «Искандер» движется в сторону украинской границы

9-04-2021, 07:55

Железнодорожные эшелоны с военной техникой проследовали через вокзал в Тюмени

7-04-2021, 12:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров