Россия сосредоточила у берегов Крыма более 20 боевых кораблей четырех флотов ВМФ

ВМФ РФ сосредоточили близ Крыма более 20 боевых кораблей. Согласно официальной информации, они примут участие в зачетных морских учениях.

В последние недели в связи с видимым напряжением в отношениях между Россией и странами Запада Москве приходится укреплять собственную обороноспособность. Все больше экспертов предупреждают о том, что вооруженный конфликт может начаться не в Донбассе, а на подступах к Крыму. Черное море рискует стать новой ареной для боевых действий, учитывая, что саммит «Крымской платформы», которую инициировала Украина и которую поддержали США и Турция, приближается. В связи с этим Россия сосредоточила в акватории боевые корабли сразу трех своих флотов и одной флотилии.

«Внушительная группировка собралась в Чёрном море (более 20 судов). Представители 3 флотов (Каспийский, Северный, Балтийский) во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях», - сообщает сегодня Телеграм-канал «Записки охотника».

На Украине на фоне информации об учениях сразу же поспешили выразить протест. Между тем в Минобороны страны и в МИДе ранее неоднократно призывали Киев и страны Запада не рассматривать маневры как проявление агрессии по отношению к Украине. Но США, Германия и Франция продолжают твердить обратное. Перемещение Россией своих войск и кораблей на Западе воспринимают практически как подготовку к войне.

По имеющейся информации, сосредоточенные в акватории Черного моря боевые корабли по приказу командующего войсками Южного военного округа будут отрабатывать отражение морских и воздушных десантов. К маневрам также будут привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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