Экс-президент Эстонии потребовал запретить россиянам въезд в Евросоюз

Экс-президент Эстонии потребовал запретить гражданам России въезд в Евросоюз.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Twitter высказался за запрет для граждан России на въезд в Евросоюз, причем по любому поводу, кроме экстренного, пишет Коммерсантъ.

«Возможно, необходим «тайм-аут» для любых визитов из России. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы. Хватит», - написал он в соцсети.

Тоомас Хендрик Ильвес уточнил, что такая мера больно затронет обычных россиян, но она должна быть принята «на фоне того, как Россия себя ведет».

«...Россия сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не страна-изгой?» - рассуждает политик.

В настоящее время сам Ильвес является фигурантом списка МИД России о запрете на въезд в Россию «особо русофобски настроенным политическим и общественным деятелям Эстонии». Этот список в ведомстве РФ составили после того, как в Эстонии в 2016 году приняли закон Магнитского.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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