Киселев: Путин хладнокровно переиграл Байдена

Телеведущий Владимир Кисилев рассказал о том, как президент РФ Владимир Путин переиграл американского лидера Джо Байдена.

Он отметил, что Путин сумел выйти победителем в дуэли, так как был более уверен в своих силах

Киселев вспомнил об американской традиции - Сhicken game, в котором побеждает тот, кто не уступает в ситуации, когда приходится мерятся выдержкой при нарастающей опасности. Проигравшего в такой дуэли американцы называют «цыпленком». В похожую игру попытался с Путиным сыграть Джо Байден. Но проиграл, не сумев достойно завершить ситуацию.





Так, заняв президентский пост, Байден пошел на обострение ситуации с Россией, отправив свои военные корабли в Черное море и увеличив число разведывательных полетов у границ РФ. Американские военные сейчас участвуют в учениях НАТО в Европе Defender Europe 2021, которые стали самыми масштабными со времен холодной войны. В Вашингтоне посчитали необходимым пойти на эскалацию конфликта в Донбассе.

Но даже в этой ситуации Путин сумел сохранить хладнокровие и не повестись на провокацию. Он спокойно следовал своим планам и продолжал заниматься проблемами страны.

Поняв, что разыграть карту Донбасса в выгодном для США ключе не удастся, Байден позвонил Путину и предложил обсудить наиболее острые проблемы в ходе личной встречи. И, как считает Киселев, это доказало, что он уже не способен действовать хладнокровно и не способен объективно оценивать ситуацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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