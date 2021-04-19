Ярош хочет превратить Москву в болото

Сегодня, 15:05

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Ярош хочет превратить Москву в болото
Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош

В интервью изданию «Обозреватель» лидер «Правого сектора» (организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош, заявил о том, что Россия угрожает Украине. 

По его словам, на территории РФ идет вербовка добровольцев, которые будут готовы отправиться в Донбасс, чтобы воевать на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает МК. 

Преимуществом российской армии перед украинской Ярош считает мощную авиацию. 

«Нам бы надо было превратить тот же Херсон, те же Новую Каховку, Мелитополь, Запорожье, Днепр, в конце концов, в города-крепости», – заявил Ярош.

Чтобы усилить позиции Украины, он считает целесообразным провести зачистку тыла от «коллаборационистов» в различных ведомствах и Верховной Раде. Это, по его мнению, необходимо осуществить спецслужбам. 

Он добавил, что в сложившихся обстоятельствах не обойдется без жертв и с этим придется смириться. 

Ярош не исключает, что России удастся «аннексировать» Донбасс, и самопровозглашенные ДНР и ЛНР войдут в состав РФ. Помешать этому, отмечает он, Украина не сможет, поскольку не располагает армией, которой было бы под силу «пойти на штурм Москвы». 

«Пока что для того, чтобы пойти на штурм Москвы, сил у нас недостаточно – хотя хорошо было бы сделать там болото, как и было задумано природой в свое время», – отметил Ярош.

Если ситуация будет безвыходной, то, по его мнению, можно пойти на соглашение с Москвой, которое бы позволило сохранить Донбасс в составе Украины, но при этом они имели особые отношения с РФ. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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