Район проведения учений ВМФ России полностью закрыт для навигации

В Черном море стартуют масштабные военные учения, в которых будут задействованы, как мы уже ранее сообщали, не только корабли Черноморфлота, но также и боевые суда Северного и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Район проведения учений ВМФ РФ с сегодняшнего дня полностью закрыт для навигации, сообщает Телеграм-канал «Записки охотника».

Какие-либо подробности не приводятся, но временные рамки у маневров, судя по поступившей ранее информации, немалые.

Ранее МИД Украины сообщил о том, что Россия уведомила о закрытии акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов до середины октября нынешнего года - то есть фактически на полгода.

В сторону Москвы полетели обвинения в нарушение норм и принципов международного права, в попытке «узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря». В МИДе Украины также заявили, что на фоне стягивания войск вдоль российско-украинской границы на суше Москва решилась на эскалацию ситуации в море.

Киев, очевидно, учения беспокоят, тем более что США остановили на прошлой неделе проход двух своих эсминцев. Шестой флот ВМС США уведомил, что боевые корабли сейчас находятся в акватории Средиземного моря.

Между тем Россия заранее информировала о том, что в связи с видимым напряжением в отношениях с Украиной и странами Запада проведет масштабные военные учения.

Они, к слову, сегодня стартовали не только в Черном море. На Северном флоте в понедельник также стартовало межвидовое командно-штабное учение под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Вначале учений в состояние повышенной боевой готовности приведены органы военного управления Северфлота, а также военные соединения и воинские части.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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