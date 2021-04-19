Жириновский обвинил европейских военных в завозе коронавируса COVID-19 в Китай

Сегодня, 18:55

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Жириновский обвинил европейских военных в завозе коронавируса COVID-19 в Китай

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский в ходе лекции перед студентами МГУ им. Ломоносова заявил, что коронавирусная инфекция была специально завезена в Китай европейскими военными. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Таким образом, политический деятель заявил, что происхождение коронавируса является искусственным. Отметим, что ни одни международные организации не признали факта искусственного возникновения инфекции.

Жириновский убежден, что никаких реальных оснований для его естественного происхождения не было. По его словам, вначале вирусом намеренно инфицировали одного из европейских солдат, после чего он был завезен в китайский город Ухань, откуда и началось его масштабное распространение.


«Кому-то из офицеров или солдат из Европы привили инфекцию, а после этого провели в Ухане Всемирные летние военные игры 2019 года. Там были военнослужащие со всего мира. Там же и заразили китайцев», - высказал свои предположения Владимир Вольфович.

Также лидер ЛДПР объяснил мотивы, которыми руководствовалась Европа. Распространение вируса очень выгодно Западу. Ведь если установить его возникновение на территории Китая, весь мир будет настроен против него. А южную часть государства выбрали потому, что она считается более густонаселенной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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