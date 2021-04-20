ВС России заблокировали все подходы к Крыму с моря и с воздуха

Все подходы к Крыму с воздуха и по воде перекрыли российские военные.

Как сообщает ВК, часть воздушного пространства с юго-западного направления перекрыта на высотах до 19 километров.

Эти действия российских военных объясняются тем, что сейчас в перекрытых зонах идут масштабные военные учения, в которых задействованы более чем 20 кораблей.





Информацию о закрытии воздушного пространства над подходах к Крыму разместил Телеграм-канал «Записки охотника», занимающийся мониторингом военной обстановки. В сообщении, которое размещено этим Телеграм-каналом, указано, что с 20 по 24 апреля будут действовать ограничения для полетов на большей части ЮБК и прилегающей акватории Черного моря.

Аналитики отмечают, что закрытие воздушного пространства было объявлено после того, как стало известно, что из Средиземного моря в Черное море направились американские военные корабли.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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