Полковник запаса: корабли НАТО стремятся в Черное море, чтобы отработать прицеливание по российским базам

Военный обозреватель, полковник запаса РФ Виктор Литовкин рассказал о том, какую цель преследуют военные корабли НАТО, которые стремятся попасть в Черное море. По его мнение, они планируют отработать прицеливание по российским базам ракетных войск стратегического назначения, которые расположены в Калужской, Тверской, Ивановской, Саратовской областях. Кроме того, те, кто направляют свои суда в этот регион, хотят показать, кто хозяин в Черном море.

Полковник запаса отмечает, что на военных кораблях НАТО находятся крылатые ракеты большой дальности «Томагавк», которые летают на две с половиной тысячи километров и могут нести ядерную боеголовку. Литовкин также подчеркнул, что у России выстроена сильная линия обороны в этом регионе.

Между тем военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин заметил, что все страны, обозначившие военное присутствие в Черном море, обязаны со всей ответственностью отнестись к ситуации, поскольку ошибка в расчетах и какое-либо столкновение могут привести к печальным последствиям, пишет ura.news .

Ранее в Госдепе США заявили о своей обеспокоенности намерениями Москвы приостановить осуществление прохода иностранных военных кораблей в зоне территориальных вод России Черного моря.

Известно, что Великобритания направляет два военных корабля в Черное море.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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