Политолог: Поражение России в Донбассе приведет к вторжению Турции в Закавказье

Сегодня, 15:45

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Политолог: Поражение России в Донбассе приведет к вторжению Турции в Закавказье

Армянский политолог Артак Акопян опубликовал статью на сайте Zham, в которой высказал мнение о том, что считает стратегию Турции в вопросе о конфликте в Донбассе аналогичной той, что проводила Анкара в годы Второй мировой войны. Тогда Турция объявила себя нейтральной, но в действительности выжидала момента, чтобы ударить по СССР в Закавказье, ослабленном Германией. Но такой возможности тогда не было.

Сейчас Анкара оценивает возможности России в Донбассе. И если Москва потерпит поражение, то следует ждать агрессии Турции в Закавказье. Политолог не упоминает, против кого Турция будет вести боевые действия – против России или Армении, но подчеркивает, что будут затронуты позиции обеих стран.


Известно, что Киев получил от Анкары ударные беспилотники «Байрактар ТВ2», но на этом помощь Украине не ограничилась. Эксперт отметил, что 150 турецких спецназовцев были отправлены Анкарой в Мариуполь для поддержки ВСУ и координации переброшенных из Сирии в Донбасс наемников. Это свидетельствует о симпатиях Эрдогана, отмечает эксперт. 

Говоря о продаже Украине беспилотников, представитель МИД Турции отметил, что продажа «Bayraktar» для Турции имеет коммерческое значение, и если России захочет приобрести «Bayraktar», то Турция готова продать их и Москве. Таков был ответ главе российского МИД Сергею Лаврову, который предупредил Турцию о том, что продажа «Bayraktar» Киеву может оказать негативное влияние на российско-турецкие отношения.

Можно однозначно сказать, что Турция отказалась от нейтральной политики и сейчас стала вести себя более инициативно.

Сегодня ситуация идентична ситуации 1940-х годов. Турция следит за развитием событий в Донбассе. И если изменение баланса сил будет не в пользу России, то Турция попытается вторгнуться в Закавказье, пишет inosmi.ru.

Многие украинские эксперты признают, что в случае войны России ничего не будет стоить разбить украинскую армию. А политолог Михаил Погребинский уверяет, что России даже не надо будет вводить армию в Донбасс, чтобы поразить ракетами важные объекты и принудить Киев к капитуляции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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