Депутат Госдумы Журавлев призвал ввести российские войска в Белоруссию

Сегодня, 18:20

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Депутат Госдумы Журавлев призвал ввести российские войска в Белоруссию

Депутат Госдумы РФ, председатель политической партии «Родина» Алексей Журалев заявил о необходимости ввода войск в Белоруссию. В эфире телеканала «Россия 1» политик отметил, что Россия должна предотвратить вероятные покушения на президента республики Александра Лукашенко, для чего необходимо поставить военные базы на территории Белоруссии, передает «Московский Комсомолец».

Постоянный участник общественно-политических телепрограмм на российский государственных каналах Алексей Журавлев прокомментировал политическую ситуацию в Белоруссии в эфире передачи «60 минут» канала «Россия 1». Политик отметил, что покушение на Александра Лукашенко и похищение его детей, которое было предотвращено спецслужбами ФСБ РФ и КГБ Белоруссии, могло привести к полноценному военному перевороту, который бы имел огромные губительные последствия. 

«Надо вводить туда наши войска и ставить там базы - вот что надо делать с Белоруссией обязательно! Если это не сделаем мы, то этим воспользуется кое-кто другой и быстро введет туда польские войска», - заявил Алексей Журавлев. 

Российский парламентарий резюмировал, что Москве необходимо перестать занимать «выжидающую тактику» и активно заняться урегулированием ситуации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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