Зюганов допустил введение российских войск в Донбасс

Сегодня, 21:55

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Зюганов допустил введение российских войск в Донбасс
Председатель ЦК КПСС Геннадий Зюганов

Председатель ЦК КПСС Геннадий Зюганов перед экстренным заседанием Совета Федерации допустил, что российские войска могут быть введены в Донбасс. Также политик указал на очень низкую боеготовность украинской армии, и раскритиковал вооружение и технику ВСУ, передает «Московский Комсомолец».

В преддверии экстренного заседания Совета Федерации, которое должно начаться 23 апреля, председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов сообщил, что в случае возобновления полномасштабного конфликта на востоке Украины, Россия может ввести свои войска в ту зону.


«Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства. Таким образом, мы будем полноправны защитить несколько тысяч граждан, которые получили паспорт РФ и надеются на помощь Москвы. Мы обязаны их защитить, и не допустить проведение карательных операций», - заявил Геннадий Зюганов.

Политик подчеркнул, что не видит соперника для российских военнослужащих в виде украинской армии — ведь ВСУ используют устаревшее оборудование, значительно уступают в количественном соотношении, а также имеют ограниченные военные ресурсы.

«Мне иногда даже жаль украинских бойцов, которых государство снабдило ржавым оружием и залатанной техникой. По сути, армия на Украине сейчас хуже в 10 раз, чем в 1990-е годы», - резюмировал лидер КПРФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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