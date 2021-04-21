NI: РФ сделала Украине предупреждение по Донбассу

Американские журналисты оценили маневры России на украинской границе как предупреждение Киеву.

The National Interest (NI) пишет о том, что РФ перебросила к границе с Украиной около 150 тыс. военнослужащих, передает ПолитРоссия. Наращивание сил началось еще в феврале. Так, Россия вначале не вернула из Крыма несколько подразделений, которые были переброшены на полуостров под видом учений. После этого дополнительные силы были направлены не только в Крым, но также и в Воронежскую область.

Западные эксперты отмечают, что Россия так и не дала внятного объяснения необходимости пребывания у границ Украины дополнительных подразделений. Поэтому напрашиваются выводы, что РФ готовится к переходу через границу в случае обострения ситуации на Донбассе.

Сложившуюся ситуацию, отмечают авторы NI, можно оценить как неустойчивое равновесие, когда ни одна из сторон не хочет первой начинать решительные действия. Присутствие российских сил у границ с Украиной можно расценивать как жесткое предупреждение Украине, нацеленное на то, чтобы сдержать Киев от военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия может перемещать войска внутри своих границ как угодно и это не должно волновать другие страны. Также он завершил, что маневры, которые проводят российские военные, не угрожают безопасности других государств.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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