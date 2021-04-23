Политолог Уколов: Путин достиг уступок Запада и отдал приказ отвести войска

Эксперт объяснил резкое завершение учений в Крыму. Накануне стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершенных задачах военных
Новый туннель, в котором джихадисты прятали полученную от Турции технику и вооружение, обнаружили в Сирии. ВКС РФ планируют уничтожить одним ударом
Россия могла развернуть на Кубе свое вооружение, не имеющее аналогов в мире. После того как в штате Флорида произошло несколько инцидентов с
Используя беспилотник, ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик уничтожили военную технику ВСУ. В Сети появились снимки
Военных обозревателей американского издания The National Interest поразила мощь российского «Буратино». Они предположили, что этой тяжелой огнеметной
Военный обозревателя Бао Лама из вьетнамского издания Soha высказал свою точку зрения относительно сложностей перевооружения российской армии. По его
Украинские военные усилили обстрелы позиций ополченцев самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР после отвода российских войск от границы с Украиной.
Бывший министр иностранных дел и представитель Турции в ООН Яшар Якыш допустил войну между Россией и США на территории Украины. Политик считает, что
Украинская сторона стягивает танковые соединения к границам с крымским полуостровом — причем часть танков была перенаправлена с прифронтовой зоны
Аналитики из Китая предполагают, что провокации НАТО у западных границ России являются отвлекающим маневром. По их мнению, Североатлантический альянс
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