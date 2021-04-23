Политолог Уколов: Путин достиг уступок Запада и отдал приказ отвести войска

Украинский политолог Виктор Уколов назвал две причины, по которым президент России Владимир Путин принял решение отвести российские войска от украинских границ.

«Почему Путин отдал приказ отвести войска? Этому есть две причины. Первая – он начинает отступать под давлением Запада либо украинского президента Владимира Зеленского. А вторая – российский лидер достиг каких-то уступок. Или добился каких-то целей. Шантаж удался. В результате успешного шантажа он принял решение отступить. Какой именно шантаж – мы не знаем. Возможно, он добился переговоров с президентом США Джо Байденом», - объяснил политолог в эфире телеканала «Прямый».

Также эксперт напомнил, что в своем интервью американский лидер назвал Владимира Путина убийцей, что послужило началу кризиса в отношениях между Россией и США. Стоит отметить, что эту же фразу повторили и лидеры других западных стран.

«И теперь ни на какие будущие переговоры о разделении мира, о событиях в Сирии или еще где-то можно было не надеяться. Кто захочет вести переговоры с убийцей? Задачей Путина было выйти из позиции убийцы для Байдена. Он поднял ставки, и из-за заинтересованности США Украиной, Россия, шантажируя ее, добилась своего. В результате Байден назначил ему встречу», - заключил Уколов.

Напомним, 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале отведения войск от украинских границ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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