Dagens Nyheter: Население Юга России живет в ожидании войны с Украиной

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Dagens Nyheter: Население Юга России живет в ожидании войны с Украиной
В России

Шведское издание Dagens Nyheter написало о том, что население Юга России сейчас живет в ожидании войны с Украиной. Разговоры местных жителей в основном сводятся только к теме возможного прямого вооруженного столкновения между странами.

Информационный ресурс напоминает, что согласно информации министра иностранных дел ЕС Жозепа Борреля, у границы с Украиной, а также в Крыму на текущий момент находится свыше 100 тысяч российских военнослужащих. РФ объявила о завершении своих масштабных военных учений, отмечается в статье, но, невзирая на это, количество танков, а также грузовиков для «Искандеров», увеличивается.


По мнению корреспондента Анны-Лены Лаурен, РФ такими действиями демонстрирует, скорее, запугивание потенциального противника, но явно не готовится к нападению.

По ее логике, если бы в планах Москвы было нападение, она бы не предоставила Украине время для укрепления своих позиций. Шведка с уверенностью говорит об этом, так как сама съездила в Россию и побывала в Воронежской области, где лично пообщалась с жителями.

Люди, по ее словам, там только и говорят о войне. По их мнению, в ней виноваты все — Запад, США, Украина. Но только не Россия.

Россияне настолько прониклись информацией, которую где-то слышали - по телевизору, от соседей и так далее, что твердо уверовали в том, что угроза исходит от Киева, а не от Москвы, отметила репортер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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