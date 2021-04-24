ВСУ разместили еще 70 единиц вооружения на подконтрольной Киеву территории Донбасса

ВСУ разместили вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса 70 единиц вооружения и военной техники. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Народной Милиции ДНР. Так, в жилом районе поселка Озеряновка размещены один ЗРК «Оса» и одна ЗУ-23 из состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Два танка находятся на улице Громова в Константиновке. В селе Новомихайловка по улице Академика Тимирязева установлена одна боевая бронированная машина из состава 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В селе Анадоль украинские силовики разместили шесть танков (Т-64) и два ЗРК «Стрела-10» из состава 53-й отдельной механизированной бригады.

В Андреевке на окраине улицы Рудченкова находятся 19 танков (Т-64) и один ЗРК «Стрела-10». В поселке Шевченко у жилых домов размещены четыре буксируемых гаубицы Д-30. На северной окраине села Калиново пребывает один танк Т-64. В селе Богдановка разместили две БМП-1. В селе Березовое по улице Кирова находятся одна БМП-1 и одна БМП-2. В селе Чермалык по улице Ленина разместили одну ЗУ-23 и одну БРДМ.

За линиями отвода, в н. п. Зачатовка СММ ОБСЕ стоят двенадцать танков (Т-64), десять танков (Т-64) находятся на территории объекта н.п. Урзуф и четыре САУ «Гвоздика» в н.п. Мангуш.

Напомним: за сутки украинские военные девять раз нарушили перемирие в ДНР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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