Российские боевые корабли начали блокаду морских портов Украины в Азовском и Черном морях

Боевые корабли ВМФ России начали блокирование выхода украинских кораблей в воды Азовского и Черного морей, сообщает Avia.pro.

Вывод о блокаде портов был сделан на основе того, что Россия закрыла часть Черного моря для иностранных кораблей сроком на полгода.

Издание, по сути, ничего нового не сообщает, а лишь преподносит старую новость на новый лад - то есть под интригующим заголовком.





А в качестве аргумента приводит вырванный из контекста комментарий украинского политолога Владимира Кравченко: «…Установление экономической блокады украинских портов, что должно ухудшить экономическую и социально-политическую ситуацию в украинской части Азово-Черноморского бассейна».

Также упоминается об оценках аналитиков, традиционно анонимных, о том, что при желании Военно-морской флот России может полностью заблокировать украинские ВМС и даже все побережье Украины всего лишь в течение 48-72 часов.

Такими заявлениями ресурс лишь нагнетает обстановку. Известно, что блокада морских портов любой страны может быть предпринята только в случае объявления ей войны. РФ же этого не делала, поэтому хайп на теме в конкретном случае совершенно неуместен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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