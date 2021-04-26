Десятки истребителей России переброшены в Крым

Не менее трех десятков истребителей Су-27 и Су-35 перебросила Россия в Крым за две последние недели. Об этом сообщает издание Avia.pro и публикует видео , на котором запечатлены боевые самолеты.

Ролик, качество которого оставляет желать лучшего, был снят, как утверждается, на одном из военных аэродромов полуострова Крым. В кадр попали не менее 24 истребителей Су-27 и Су-35. Количество примерное и, не исключено, что уменьшенное. С учетом того, что часть боевых самолетов могла находиться в ангаре, речь может идти о 40 машинах.

Учитывая, что Су-27 и Су-35 для воздушных боев являются самыми приспособленными, эксперты допустили, что в Крым истребители были перемещены по причине того, что оборонное ведомство России не исключало столкновений с силами НАТО в воздушном пространстве на фоне эскалации ситуации на границе с Украиной.

Кроме того, Минобороны позаботилось и о защите северных границ полуострова. Такое количество самолетов могло уничтожить весь авиапарк ВВС Украины и до 90 процентов позиций войск в случае наступления ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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