Десятки истребителей России переброшены в Крым

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Десятки истребителей России переброшены в Крым
В России

Не менее трех десятков истребителей Су-27 и Су-35 перебросила Россия в Крым за две последние недели. Об этом сообщает издание Avia.pro и публикует видео, на котором запечатлены боевые самолеты.

Ролик, качество которого оставляет желать лучшего, был снят, как утверждается, на одном из военных аэродромов полуострова Крым. В кадр попали не менее 24 истребителей Су-27 и Су-35. Количество примерное и, не исключено, что уменьшенное. С учетом того, что часть боевых самолетов могла находиться в ангаре, речь может идти о 40 машинах.


Учитывая, что Су-27 и Су-35 для воздушных боев являются самыми приспособленными, эксперты допустили, что в Крым истребители были перемещены по причине того, что оборонное ведомство России не исключало столкновений с силами НАТО в воздушном пространстве на фоне эскалации ситуации на границе с Украиной.

Кроме того, Минобороны позаботилось и о защите северных границ полуострова. Такое количество самолетов могло уничтожить весь авиапарк ВВС Украины и до 90 процентов позиций войск в случае наступления ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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