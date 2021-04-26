Эксперт Самусь: Севастополь способен накрыть ракетами всю Украину

Бывший заместитель Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак оценил шансы кораблей Черноморского флота России против
Корабли ВМС США собираются приступить к полной блокаде военно-морской базы России в сирийском Тартусе. Об этом, ссылаясь на неназванные осведомленные
За все время эскалации конфликта в Донбассе впервые показаны свидетельства и последствия от применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Украина была в шаге от крупномасштабной войны с Россией, поскольку Москва продолжала стягивать войска к ее границе. Однако Киеву повезло, считает
Индия, страна, которая активно эксплуатирует российские танки Т-90, неожиданно начала жаловаться на их технические характеристики. Как оказалось, на
В США приступили к расследованию по факту применения в Сирии неизвестного импульсного вооружения против американских военнослужащих. Подозреваемым
Аналитики из Китая предполагают, что провокации НАТО у западных границ России являются отвлекающим маневром. По их мнению, Североатлантический альянс
Украинские военные усилили обстрелы позиций ополченцев самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР после отвода российских войск от границы с Украиной.
Турция впервые решилась пойти на серьезнейшую провокацию близ побережья полуострова Крым. Анкара отправила свой военный самолет для проведения
В Турции возмутились из-за компьютерного ролика, который показал телеканал «Россия 1». Как сообщает МК, видео уничтожения дроном-камикадзе «Ланцет»
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