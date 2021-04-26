Эксперт Самусь: Севастополь способен накрыть ракетами всю Украину

Украинский военный эксперт Михаил Самусь заявил, что киевскому руководству не следует игнорировать предупреждения Москвы об ответной реакции в случае наступления ВСУ в Донбассе.

По мнению эксперта, Россия может использовать всего шесть новых субмарин в Севастопольской бухте, чтобы ударить ракетами по всей Украине. Самусь пояснил, что у такой подводной лодки в одном залпе до двухсот ракет, в том числе «Калибр». Эти снаряды способны наносить удары за тысячу, а то и за две тысячи километров, пишет Новый день. Они могут из Крыма наносить удары не только по всей территории Украины, но и по странам НАТО, отмечает эксперт.





Помимо подводных лодок, в Севастополе базируется группа ракетных кораблей с комплексами «Калибр» на борту.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей