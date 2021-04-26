Кремль может признать ЛДНР в случае размещения на Украине войск США

Бывший заместитель Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак оценил шансы кораблей Черноморского флота России против
Корабли ВМС США собираются приступить к полной блокаде военно-морской базы России в сирийском Тартусе. Об этом, ссылаясь на неназванные осведомленные
За все время эскалации конфликта в Донбассе впервые показаны свидетельства и последствия от применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Украина была в шаге от крупномасштабной войны с Россией, поскольку Москва продолжала стягивать войска к ее границе. Однако Киеву повезло, считает
Индия, страна, которая активно эксплуатирует российские танки Т-90, неожиданно начала жаловаться на их технические характеристики. Как оказалось, на
В США приступили к расследованию по факту применения в Сирии неизвестного импульсного вооружения против американских военнослужащих. Подозреваемым
Аналитики из Китая предполагают, что провокации НАТО у западных границ России являются отвлекающим маневром. По их мнению, Североатлантический альянс
Турция впервые решилась пойти на серьезнейшую провокацию близ побережья полуострова Крым. Анкара отправила свой военный самолет для проведения
Украинские военные усилили обстрелы позиций ополченцев самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР после отвода российских войск от границы с Украиной.
В Турции возмутились из-за компьютерного ролика, который показал телеканал «Россия 1». Как сообщает МК, видео уничтожения дроном-камикадзе «Ланцет»
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