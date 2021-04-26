Кремль может признать ЛДНР в случае размещения на Украине войск США

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Кремль может признать ЛДНР в случае размещения на Украине войск США
Политика
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Кремль может признать ДНР и ЛНР в случае размещения на Украине войск США. Об этом сообщает Infox.ru.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил разместить американские войска в Одессе и Мариуполе.

В соответствии с указаниями президента Джо Байдена, американские военные стали покидать Афганистан. Ситуацией решили воспользоваться некоторые украинские политики. Так, экс-министр Климкин предложил американским солдатам возвращаться не на родину, а размещаться в украинских городах. Причем, практически на «ПМЖ».

Обозреватели издания предположили, что если Вашингтон примет приглашение киевского политика, Москва отреагирует на это самым жестким образом. И здесь речь не только о защите безопасности границ, но и о политической реакции Кремля: Россия не сможет бросить Донбасс одного противостоять ВСУ и США.


Здесь есть несколько вариантов. Москва может вернуть те войска, которые недавно отправились на места постоянного базирования. И может также, как считает экс-командир батальона «Восток» донецкого ополчения, признать ДНР и ЛНР самостоятельными государствами. После этого уже будет нетрудно расположить на этих территориях российские подразделения и вооружение.

По мнению эксперта, конфликт на Донбассе рискует стать «вечно замороженным», поскольку ни у кого не окажется такого предложения по решению ситуации, которое устроило бы остальных участников. Вполне вероятно, что на Донбассе наступит настоящий мир, республики будут развиваться в социальном и экономическом плане.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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