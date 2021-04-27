Россиянам, которые проведут отпуск на родине, предложили увеличить отпуск

Россиянам, которые предпочтут жаркие курорты отпуску внутри страны, предложили в качестве бонуса увеличить отпуск.

С такой инициативой обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину общественник Султан Хамзаев.

Инициатива предполагает, что жители России, которые едут в отпуск на местные курорты, смогут рассчитывать вместо положенных по Трудовому кодексу 28 дней 35 дней.

Правда, удивительное предложение касается тех, кто купил путевку или оплатил гостиницу и запланировал отдохнуть на родине не менее 10 дней.

По мнению Хамзаева, такой подход поможет сохранить миллиарды рублей в стране. Не секрет, что обороты туристической индустрии очень велики, и часть средств, которые обогащают другие страны, могут остаться в России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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