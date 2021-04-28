Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО

Image 16+
Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО
В России

Военные России посредством неизвестного комплекса радиоэлектронной борьбы с успехом глушат самолеты и беспилотники стран НАТО, которые подлетают к границе с Крымом. Сама система РЭБ установлена, по всей видимости, на западе полуострова.

На фоне расширения Альянсом своего присутствия близ российских границ и активности воздушной разведки, а также провокаций ВСУ с беспилотником Bayraktar TB2, который выполнил свой разведывательный полет у полуострова, Россия на западе Крыма развернула неизвестный комплекс РЭБ. Он уже более недели глушит подлетающую к границам авиацию НАТО в диапазоне от 200 до 250 километров, сообщает АвиаПро.

Как результат, разведывательные дроны теряют связь со спутниками и остаются неуправляемыми.

Сейчас, учитывая усиленную активность НАТО у границ России, комплекс РЭБ начал функционировать в усиленном режиме. Поскольку он располагается на западе Крыма, Украина не может вести радиоэлектронную разведку в этом направлении.

Не исключено, что помехи исходят от «Красухи-4», и даже не одной, но вполне возможно, что военные испытывают и новую РЭБ-систему.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Перелет VIP-самолета ВКС РФ заинтересовал журналистов

Сегодня, 14:30

Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО

Сегодня, 09:10

Россиянам, которые проведут отпуск на родине, предложили увеличить отпуск

Вчера, 21:30

Десятки истребителей России переброшены в Крым

26-04-2021, 09:30

Российские боевые корабли начали блокаду морских портов Украины в Азовском и Черном морях

25-04-2021, 21:05

Dagens Nyheter: Население Юга России живет в ожидании войны с Украиной

24-04-2021, 14:50

Украина хочет установить границу с Россией в Азовском и Черном морях

23-04-2021, 23:45

Глава Карелии заявил, что дешевые тарифы на электроэнергию могут закончиться

23-04-2021, 23:10

Стрелков заявил о полной готовности России сдать Донбасс

23-04-2021, 07:50

Эксперты CIT: Россия сохраняет возможность быстрого развертывания войск у границы с Украиной

23-04-2021, 07:35

На границе с Херсонской областью, возможно, появится российский полевой лагерь

21-04-2021, 09:30

NI: РФ сделала Украине предупреждение по Донбассу

21-04-2021, 08:30

Зюганов допустил введение российских войск в Донбасс

20-04-2021, 21:55

В Киеве заявили, что через несколько недель Россия может открыто пойти войной на Украину

20-04-2021, 20:10

Депутат Госдумы Журавлев призвал ввести российские войска в Белоруссию

20-04-2021, 18:20

Полковник запаса: корабли НАТО стремятся в Черное море, чтобы отработать прицеливание по российским базам

20-04-2021, 14:15

ВС России заблокировали все подходы к Крыму с моря и с воздуха

20-04-2021, 09:30

Район проведения учений ВМФ России полностью закрыт для навигации

19-04-2021, 16:15

Гундаров: конфликт между Россией и Украиной может начаться во время военных учений НАТО

19-04-2021, 15:35

Россия сосредоточила у берегов Крыма более 20 боевых кораблей четырех флотов ВМФ

18-04-2021, 09:20

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Корабли ВМС США пытаются начать блокаду российской военно-морской базы в сирийском Тартусе
  • 26-04-2021, 08:50

Корабли ВМС США пытаются начать блокаду российской военно-морской базы в сирийском Тартусе

Корабли ВМС США собираются приступить к полной блокаде военно-морской базы России в сирийском Тартусе. Об этом, ссылаясь на неназванные осведомленные

Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО
  • Сегодня, 09:10

Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО

Военные России посредством неизвестного комплекса радиоэлектронной борьбы с успехом глушат самолеты и беспилотники стран НАТО, которые подлетают к

Atlantico: Украину от войны с Россией спасло обещание Путина Байдену
  • 26-04-2021, 14:55

Atlantico: Украину от войны с Россией спасло обещание Путина Байдену

Украина была в шаге от крупномасштабной войны с Россией, поскольку Москва продолжала стягивать войска к ее границе. Однако Киеву повезло, считает

После разгрома Россией позиций наемников Турция не совершила ни одного нападения на сирийские войска
  • Вчера, 08:55

После разгрома Россией позиций наемников Турция не совершила ни одного нападения на сирийские войска

После того, как ВКС РФ мощными ударами разгромили позиции протурецких джихадистов на севере Сирии, в стране не было зафиксировано ни единого

Эксперт Самусь: Севастополь способен накрыть ракетами всю Украину
  • 26-04-2021, 18:55

Эксперт Самусь: Севастополь способен накрыть ракетами всю Украину

Украинский военный эксперт Михаил Самусь заявил, что киевскому руководству не следует игнорировать предупреждения Москвы об ответной реакции в случае

Эксперт Жданов: Россия готовит свои войска к обороне Крыма
  • Вчера, 10:05

Эксперт Жданов: Россия готовит свои войска к обороне Крыма

С 24 апреля Россия закрыла три района вдоль побережья Крымского полуострова, один из которых находится в непосредственной близости от Керченского

Новости партнеров
Новости партнеров
ВКС РФ активно атакуют ИГИЛ в пустыне Сирии
  • Сегодня, 12:35

ВКС РФ активно атакуют ИГИЛ в пустыне Сирии

Авиация ВКС РФ в Сирии активно атакует позиции Исламского Государства (террористическая организация, запрещена в России). Удары с воздуха наносятся

Армия России остановила бои на востоке Сирии
  • Вчера, 07:00

Армия России остановила бои на востоке Сирии

Российская армия вошла в зону ожесточенных боев в северо-восточном регионе Сирии. За безопасность в районе Эль-Камышлы отвечают военно-космические

Украина и Турция договорились вместе отработать блокаду базы ВМФ России в Сирии
  • Сегодня, 09:20

Украина и Турция договорились вместе отработать блокаду базы ВМФ России в Сирии

Украина и Турция собрались проводить совместные учения по блокаде флота России у берегов Сирии. Эту «сенсационную» новость выдал ресурс, доверие к

Десятки истребителей России переброшены в Крым
  • 26-04-2021, 09:30

Десятки истребителей России переброшены в Крым

Не менее трех десятков истребителей Су-27 и Су-35 перебросила Россия в Крым за две последние недели. Об этом сообщает издание Avia.pro и публикует