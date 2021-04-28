Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО

Военные России посредством неизвестного комплекса радиоэлектронной борьбы с успехом глушат самолеты и беспилотники стран НАТО, которые подлетают к границе с Крымом. Сама система РЭБ установлена, по всей видимости, на западе полуострова.

На фоне расширения Альянсом своего присутствия близ российских границ и активности воздушной разведки, а также провокаций ВСУ с беспилотником Bayraktar TB2, который выполнил свой разведывательный полет у полуострова, Россия на западе Крыма развернула неизвестный комплекс РЭБ. Он уже более недели глушит подлетающую к границам авиацию НАТО в диапазоне от 200 до 250 километров, сообщает АвиаПро.

Как результат, разведывательные дроны теряют связь со спутниками и остаются неуправляемыми.

Сейчас, учитывая усиленную активность НАТО у границ России, комплекс РЭБ начал функционировать в усиленном режиме. Поскольку он располагается на западе Крыма, Украина не может вести радиоэлектронную разведку в этом направлении.

Не исключено, что помехи исходят от «Красухи-4», и даже не одной, но вполне возможно, что военные испытывают и новую РЭБ-систему.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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