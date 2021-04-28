Перелет VIP-самолета ВКС РФ заинтересовал журналистов

Входящий в состав 223-го летного отряда Минобороны РФ самолет с салоном повышенной комфортности Ту-134АК привлек к себе внимание журналистов после того, как совершил странный перелет из Израиля на базу ВКС России в Сирии.

О рейсе VIP-самолета, руководствуясь данными мониторингового ресурса Flightradar, в своем Twitter рассказал корреспондент израильского портала ynet Итай Блюменталь.

Согласно его информации, российский спецборт ранним утром во вторник, 27 апреля, отправился из Москвы в Тель-Авив и сел в аэропорту Бен-Гурион. В этот же день он вылетел из Израиля и прямым рейсом направился в провинцию Латакия на территории Сирии, где, как известно, располагается российская авиабаза «Хмеймим».

Журналист пояснил, что авиация РФ подобным маршрутом пользуется крайне редко. Для понимания - это был первый и последний раз за три последние десятилетия. Обычно российские самолеты из соображений безопасности стараются прокладывать маршруты через Кипр, минимально задействуя воздушное пространство Сирии или Ливана.

Часть самолетов Ту-134АК на 24 места и люкс-салоном на 13 пассажиров оборудована средствами спецсвязи и предназначались они, как правило, для ВВС и правительственных перевозок, напоминает Лента.ру.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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