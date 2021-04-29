Экс-советник Путина: осенью военный фронт давления на Украину увеличится еще на тысячу километров

Сентябрь 2021 года может стать критическим периодом, когда вероятность агрессии России против Украины существенно возрастет. С таким заявлением в интервью изданию «Факты» выступил бывший советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов.

По его словам, Украине следует быть готовой к тому, что Москва к осени вновь станет стягивать свои войска к границе, прикрываясь проведением крупномасштабных учений с Белоруссией «Запад — 2021».

«Тогда фронт давления на Украину увеличится еще на тысячу километров», — считает Илларионов.

По мнению экс-советника российского президента, РФ отвела свои войска от российско-украинской границы не просто так, и ее планы особо не изменились, лишь были сдвинуты во времени. Главная причина, почему Путин решил отложить крупномасштабные военные действия на осень, маневры НАТО Defender Europe — 2021, которые пройдут в мае-июне.

«Пока войска Альянса будут проводить маневры, а небольшая группировка американских войск физически находится в Европе, крупномасштабных военных действий Путин не начнет», - заявил Илларионов «Фактам».

Но к осени ситуация изменится. Экс-советник Путина допускает, что до сентября Минск и Москва смогут договориться в вопросе создания объединенного государства. Да и газопровод Северный поток-2 будет готов.

Эксперт, ранее входивший в окружение Путина, не исключил, что после введения его в эксплуатацию «Газпром» сразу прекратит перекачку газа через украинскую газотранспортную систему.

Украина после этого станет чрезвычайно уязвимой страной, ее геополитические позиции сильно ухудшатся, поскольку Европа интерес к защите ее территориальной целостности фактически утратит.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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