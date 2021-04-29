Экс-советник Путина: осенью военный фронт давления на Украину увеличится еще на тысячу километров

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Экс-советник Путина: осенью военный фронт давления на Украину увеличится еще на тысячу километров
Политика
Бывший советник президента РФ Андрей Илларионов

Сентябрь 2021 года может стать критическим периодом, когда вероятность агрессии России против Украины существенно возрастет. С таким заявлением в интервью изданию «Факты» выступил бывший советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов.

По его словам, Украине следует быть готовой к тому, что Москва к осени вновь станет стягивать свои войска к границе, прикрываясь проведением крупномасштабных учений с Белоруссией «Запад — 2021».

«Тогда фронт давления на Украину увеличится еще на тысячу километров», — считает Илларионов.

По мнению экс-советника российского президента, РФ отвела свои войска от российско-украинской границы не просто так, и ее планы особо не изменились, лишь были сдвинуты во времени. Главная причина, почему Путин решил отложить крупномасштабные военные действия на осень, маневры НАТО Defender Europe — 2021, которые пройдут в мае-июне.


«Пока войска Альянса будут проводить маневры, а небольшая группировка американских войск физически находится в Европе, крупномасштабных военных действий Путин не начнет», - заявил Илларионов «Фактам».

Но к осени ситуация изменится. Экс-советник Путина допускает, что до сентября Минск и Москва смогут договориться в вопросе создания объединенного государства. Да и газопровод Северный поток-2 будет готов.

Эксперт, ранее входивший в окружение Путина, не исключил, что после введения его в эксплуатацию «Газпром» сразу прекратит перекачку газа через украинскую газотранспортную систему.

Украина после этого станет чрезвычайно уязвимой страной, ее геополитические позиции сильно ухудшатся, поскольку Европа интерес к защите ее территориальной целостности фактически утратит.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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