Политолог-американист предположил, что США будут воздействовать на Россию точечно и окружат микроблоками

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Политолог-американист предположил, что США будут воздействовать на Россию точечно и окружат микроблоками
Политика

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу, оценил высказывание о поддержании мощного военного присутствия в АТР ради сдерживания Китая.

В беседе с газетой «Взгляд» он выразил уверенность в том, что речь не идет о создании аналога такого союза, как НАТО - даже у США на такое удовольствие не хватит денег.


«Думаю, скорее всего, говорится о создании мощного, но более компактного блока. Предположу, что к концу этого года США сформируют альянс демократий или хотя бы очертят его рамки. Но туда войдут не все страны региона», – предположил собеседник издания.

При этом он допустил, что США пойдут путем создания в некоторых государствах ad hoc объединений, которые будут специализироваться на противодействии определенного вида угрозам и вызовам.

«Для противодействия растущему китайскому флоту, по всей видимости, будет создан блок с участием Японии, при определенных условиях – Индии, а также Австралии и под очень большим вопросом находится Южная Корея. Это будет нечто новое, но не аналог НАТО. Такие блоки будут существовать в разных частях мира», – предположил американист.

Дробницкий склонен считать, что в альянсе демократий ряда стран Восточной Европы не будет, но США будут использовать их, создавая микроблоки для сдерживания России. Они появятся и со стороны Центральной Азии. Тем более что такое точечное воздействие не предполагает больших финансовых затрат, заключил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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