Жилин: США будут раскручивать конфликт между Киргизией и Таджикистаном, пытаются втянуть Россию в войну

Полковник запаса России, военный обозреватель Александр Жилин сообщил, что США снова пытаются втянуть РФ в очередную войну. На этот раз речь идет об обострении конфликта между Таджикистаном и Киргизией. По мнению эксперта, любой шаг Москвы может создать для нее серьезные проблемы. Об этом сообщает «Ura.ru».

«Конфликт между Киргизией и Таджикистаном будут серьезно раскручивать, пытаясь втянуть Россию. Но мы не можем выбрать одну из сторон, так как в любом случае противники будут провоцировать резню между гражданами», - объяснил полковник.

Тут есть и другая сложность. По словам Жилина, если Москва проигнорирует данный конфликт, после его завершения на территории РФ начнет процветать терроризм. Эксперт убежден, что Америка ведет гибридную войну, создавая для России точки напряжения и давления.

Политолог из Кыргызстана Марс Сариев утверждает, что данный конфликт развивается слишком стремительно. Разрешить его без вмешательства третьей стороны просто невозможно.

«В данном случае Россия должна выступить в роли арбитра. Эта война не выгодна ни РФ, ни Киргизии, ни Таджикистану», - заявил эксперт.

Напомним, 29 апреля начались обстрелы между Таджикистаном и Кыргызстаном. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Киргизии, руководство государств уже ведет переговоры на пограничной территории.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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