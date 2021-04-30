«Родина» поможет жильцам аварийного общежития в Абакане

Члены регионального отделения партии «Родина» в Хакасии обеспокоены ситуацией из-за аварийного состояния здания общежития по ул. Маршала Жукова, 74 в Абакане.

По словам лидера партии «Родина» в Хакасии Алексея Хабарова, данная проблема требует безотлагательного решения, потому что есть риск угрозы для жизни и здоровья людей. Хабаров отметил, что «Родина» взяла ситуацию под контроль и поможет жителям общежития.

«Жить с плесенью и протекшей крышей опасно для здоровья. «Родина» постарается помочь с решением данной проблемы, не оставим жителей одних в беде. Возьмем решение ситуации на контроль», - рассказал Хабаров.

По словам главы партии «Родина» в Хакассии, на данный момент в республике много аварийных и проблемных домов, и все они требуют пристального внимания со стороны властей.

Отметим, что общежитие по ул. Маршала Жукова, 74 имеет ряд серьезных конструктивных проблем. Так, в здании протекает крыша, отчего в помещениях превышен уровень влажности, а на стенах появилась плесень. Помимо прочего, фасад здания разрушается под действием корней дерева, отчего обсыпается кирпичная кладка.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакассии оценило капитальный ремонт здания в 1,3 миллиона рублей, тогда как оценка состояния крыши пройдет лишь в 2023 году. Начать ремонтные работы планируется с 2024-2026 гг., однако управляющая компания «Жилсервис» собирает подписи собственников жилья, чтобы срок капитального ремонта перенесли на 2022 год.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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