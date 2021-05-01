Польский эксперт: участие НАТО в войне с Россией закончится развалом западного геополитического порядка

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Польский эксперт: участие НАТО в войне с Россией закончится развалом западного геополитического порядка
Политика

Польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру упомянул, что военный блок НАТО был создан для поддержания равновесия сил во время войны, но после 1990 года эта организация превратилась в структуру для нападений на более мелкие государства.

Ранее советник министра обороны в период президентства Дональда Трампа Дуглас Макгрегор предупредил, что если в конфликт в Донбассе вмешается Москва и возникнет угроза полномасштабного столкновения НАТО и России, то под ударом окажется военная инфраструктура США в Европе.


Рэнкас отметил, что ни на одном этапе Североатлантический альянс не мог противостоять советской и российской военной мощи. Политолог считает, что рецепт решения украинской проблемы заключается в том, что Москва может оказать поддержку народным республикам Донбасса и принудить киевское руководство к урегулированию отношений с соседями на основе разумной геополитики и уважения прав человека. Как отметил Рэнкас, вступление Украины в НАТО означало бы начало конца этой организации. На Западе на  этот счет нет  ни у кого иллюзий, считает политолог. Дело в том, что даже косвенное участие НАТО в войне с Россией стало бы развалом западного геополитического порядка, уверен Рэнкас.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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