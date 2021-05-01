В конфликте Таджикистана и Киргизии просматривается турецко-иранский след

Центральной Азии предрекают «второй Карабах».

Внешнее влияние в нестабильном азиатском регионе, по мнению экспертов, сделали новую войну у российских границ закономерным явлением. Киргизия и Таджикистан не могут поделить между собой реку Исфара, в то время, как сами страны принадлежат к разным зонам геополитических интересов: Таджикистан - персидской, а Кыргызстан - тюркской.

Последние 10 лет Иран активно навязывал свои интересы в Таджикистане - в политической, культурной, экономической сферах. В настоящее время по инвестициям в Таджикистан Иран уступает лишь Китаю.

Как отмечает телеграмм-канал «Акценты», Турция и Иран дали понять, что готовы помочь двум странам мирно урегулировать их давний спор. Но в то же время, многие специалисты склонны полагать, что это лишь такая дипломатическая уловка, а на самом деле Тегеран с Анкарой намерены чужими руками воевать друг с другом. Таджикистан и Кыргызстан, интерес которых к Исфаре очень велик, также не против разрешить его силовыми методами, по примеру того же Нагорного Карабаха.

По мнению экспертов, тот факт, что спустя всего 6 месяцев после окончания карабахского конфликта вспыхнули бои вокруг Исфары, не случаен. Здесь чувствуется рука Турции. К тому же своим мартовским вояжем по Узбекистану, Туркменистану и Кыргызстану, глава МИД Мевлют Чавошоглу дал недвусмысленно понять, что Анкара имеет военно-политический интерес к Центральной Азии.

С Узбекистаном Турция подписала договор о сотрудничестве в области обороны и уже успела провести совместные военные учения.

В Кыргызстане, как уточняют источники, в первоначальные планы Турции входит лишь сформировать зону свободной торговли, доведя товарооборот при этом до 1 млрд долларов в год, в том числе и за счет поставок вооружения.

В начале апреля прошла встреча двух министров иностранных дел Кыргызстана и Азербайджана, которые обсудили друг с другом, по официальной версии, кроме прочего и ситуация в НКР. На фоне последних событий интерес киргизов к Нагорному Карабаху не кажется чем-то неординарным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей