Расследователь Bellingcat обвинил российские спецслужбы во взрывах складов боеприпасов на Украине

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Расследователь Bellingcat обвинил российские спецслужбы во взрывах складов боеприпасов на Украине
Политика

Европейские журналисты в антироссийском порыве продолжают ломать голову в чем бы еще обвинить Россию и её спецслужбы. На днях в очередной раз отличился болгарский расследователь издания Bellingcat Христо Грозев. В эфире «Еспресо» он заявил, что во взрывах боеприпасов на складах в Украине просматривается след российских спецслужб, сообщает «Росбалт». При этом эксперт напомнил о странах ЕС с подобными инцидентами. 

«Если Россия, если ГРУ делало это в странах Европейского союза, с которыми они находятся в состоянии неформальной войны, так вообще есть ли шанс, что они не делали этого в Украине, где уже доказано, что у них была агентурная сеть и идет война?» — отметил Грозев.
И добавил: «Аналитический вывод может быть один: да, они делали попытки подрывов в Украине тоже».

По словам Грозева, подготавливаемые диверсантами взрывы в Болгарии и Чехии имели «достаточно стандартный» почерк, который прослеживался в каждом из взрывов. По его мнению, диверсанты имели при себе детонаторы, с помощью которых дистанционно управляли взрывами.


«...Они всегда привозили с собой детонаторы дистанционного управления с электрической зарядкой, чтобы иметь возможность активировать детонатор издалека с мобильного, но для начала склады поджигались, после чего уже был задействован детонатор, чтобы это было похоже просто на пожар», - рассказал о своих выводах расследователь.

Напомним, что несколько дней назад из Чехии в связи со взрывами на складах Минобороны во Врбетице были высланы 18 российских дипломатов. Причем Прагу поддержал ряд стран, также выслав со своих территорий россиян. По мнению чехов, к диверсиям со взрывами причастны спецслужбы России. Вслед за Чехией, обвинить Россию в диверсионных действиях поспешила и Болгария.

Нет ничего странного, что к этому списку захотели добавить и Украину, ведь исходя из логики западных журналистов в конфронтации России и Украины не могло не обойтись без подобных инцидентов. Но они не берут во внимание тот факт, что на территории постсоветского пространства склады с вооружением взрываются с завидной регулярность, это было и на территории Украины и на территории той же России. Можно долго искать диверсионный след, но как правило все могло упираться в банальную халатность или преступные действия самих же военных, которые таким образом могли скрывать хищения на складах.

В любом случае официальный Киев пока не сделал никакого заявления по этому поводу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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